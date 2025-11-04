ILIDŽA OPEN – VICTORY PONOVO DOMINANTAN

Na takmičenju “9. Ilidža Open” na kojem je učestvovalo preko 500 takmičara iz 29 klubova iz dvije zemlje takmičari Taekwondo kluba ”Victory” su pokazali vrhunski kvalitet, te su ostvarili fantastične rezultate!

Ekipni rezultati: 1. mjesto – seniori i 3. mjesto – junior.

Tri najbolja pojedinca turnira dolaze iz našeg kluba!

• Hasan Hadrović – najbolji senior turnira

• Ema Mahmutović – najbolja kadetkinja turnira

• Dželila Kulo – najbolja vrtićanka turnira

ZLATNE MEDALJE osvojili su: Hasan Hadrović, Ema Mahmutović, Dželila Kulo, Enid Kaknjašević, Lejla Zuhrić i Aja Ortaš.

SREBRENE MEDALJE osvojili su: Ejna Bujak, Ena Drapić, Ena Alić, Dawud Khalil, Irfan Đulić, Kerim Salkić, Yahya Khalil, Amina Hajdarpašić, Amna Kobiljak, Anesa Gojačić, Dilara Karić, Adna Selimbašić, Hana Nefić, Merima Duraković i Nejra Duran.

BRONZANE MEDALJE osvojili su: Zejneb Manso, Saira Halilović, Nejla Halilović, Najla Kadrić, Merjem Mustafić, Hanan Hukić, Berina Kopić, Amina Jusić, Ajša Ajazaj, Adna Čabaravdić, Ibrahim Delić, Emrah Omerović, Benjamin Sirovina i Adis Husejnović.