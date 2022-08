I U LJETNIM DANIMA AKTUELNI TRENINZI U FITNESS CENTRIMA

Današnji način života mnoge tjera da veći dio dana provedu sjedeći. S ozirom na lijepo vrijeme mnogo je načina da te osobe pokušaju prevazići eventualne probleme sa zdravljem, a jedan od njih je posjeta fitness centrima kojih je danas sve više.

Tokom ljeta, odnosno visokih temperatura mnogi fitness centre zamijene drugim aktivnostima, najčešće onim na otvorenom poput plivanja na moru, vožnje bicikla i slično. To nisu razlozi zašto bi se prestalo vježbati u centru, jer je takav trening teško zamijeniti sa bilo kojom drugom vrstom aktivnosti na otvorenom. Mnogo je razloga za to, a neki su da mišići tope mast, čak i u mirovanju. Izgradnja mišića pomaže u očuvanju zdravlja kostiju. Također, jačanje mišića poboljšava ravnotežu, a redovno vježbanje ima za cilj i prevenciju bolesti. Za one koji vode računa o svom izgledu, konstantnim vježbanjem izgledat će mnogo bolje. Ovo su samo neke od prednosti vježbanjem i tokom ljeta.

Esma Matoruga, fitness trenerica sa nama je podijelila i nekoliko savjeta kako vježbati tokom godišnjih odmora, odnosno na koji način to mogu raditi dok su na moru, bazenu, planini. Provodeći mnogo vremena u teretani, a pritom nedovoljno i nepravilno se hraniti napredak će biti zanemariv. Ishrana je jako bitna u svemu tome.

Da bi ste postigli rezultate za početak je dovoljno da svaki dan barem pola sata isplanirate sebi neku vrstu treninga. Npr. možete početi sa šetnjom u prirodi i postepeno pojačavati intenzitet. U ljetnom periodu su i duži dani, tako da se i to može iskoristiti za vježbanje vani.

Redovno bavljenje nekom tjelesnom aktivnosti ili sportom sigurno će uticati na dobro zdravlje cijelog tijela, ne samo na tjelesno zdravlje, nego i na psihičko.