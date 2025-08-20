HUMANOST I SOLIDARNOST SU CIJENJENE LJUDSKE VRIJEDNOSTI KOJE SVI TREBA DA POKAŽEMO

Povodom Svjetskog humanitarnog dana, razgovarali smo s našim vogošćanskim humanistima koji se dugi niz godina bave humanitarnim radom. Svjetski dan humanosti je prilika da javnost sazna više o humanitarnim organizacijama, šta humanitarci rade i s kojim se izazovima susreću. Jedna od humanitarnih organizacija jeste i Omladinsko udruženje“ Tempo“ iz Vogošće koje iza sebe ima brojne humanitarne akcije. Među vogošćanskim humanistima Je i Merhamet Vogošća koji već godinama svakodnevno pokazuje humanost na djelu.

Humanost i solidarnost su cijenjenje ljudske vrijednosti koje svi treba da pokažemo u momentu kada se pruži prilika. Zato, ako ste u mogućnosti, pridružite se humanitarnim akcijama i podržite humanitarna udruženja.

Dobrota je neizostavan dio opstanka ljudi i ljudske zajednice općenito, a kroz nju napredujemo kao pojedinci i društvo. Postoji mnogo situacija kada možemo biti humani, a najvažnije je da zapamtimo: sve što radimo, vratit će se na neki način prije ili kasnije, a dobro se dobrim vraća!