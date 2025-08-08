HUMANITARNI BAZAR OMLADINSKOG UDRUŽENJA „TEMPO“ – ZAJEDNO ZA BOLJU BUDUĆNOST

Pod sloganom „Ako imaš viška donesi, ako si u potrebi uzmi“, humanitarni bazar Omladinskog udruženja „Tempo“ u Vogošći radi od marta 2018. godine. Od tada do danas, brojni građani su stekli naviku da višak odjeće ili obuće podjele onima koji će od iste imati koristi. Donirana odjeća i obuća mora da bude u dobrom stanju, a prilikom predaje odjeća također treba biti oprana, opeglana i uredno složena. Ova hvale vrijedna inicijativa okuplja brojne građane koji su odlučili otvoriti svoja srca i ormariće, kako bi svojim donacijama unijeli tračak radosti i olakšanja u živote drugih. Na bazaru se prikupljaju nove ili očuvane jakne, kaputi, majice, hlače, dječija garderoba, cipele i čizme, sve ono što može poslužiti da nekome bude toplije i ljepše kroz nadolazeće dane.

Posebno je dirljivo vidjeti kako se u ovakvim akcijama brišu granice među ljudima. Koordinatorica humanitarnog bazara OU „Tempo“ Edina Pašić u bazaru radi od otvaranja i sa osmijehom dočekuje svaku vrećicu ili kutiju, pažljivo sortira odjeću i obuću, te je priprema za dalju raspodjelu. Humanitarni bazar OU “Tempo” nije samo mjesto na kojem se predaju stvari, to je prostor gdje se širi osjećaj zajedništva i topline, gdje učimo da male geste dobrote mogu imati ogroman uticaj.

Ova akcija nas podsjeća da, kad se udružimo, možemo stvoriti veliku promjenu. Jer nekome na svijetu, upravo vaša donacija može značiti novi početak i vjeru da nije sam. Sve što se radi u bazaru koji je otvoren dva puta sedmično, srijedom i subotom u vremenu od 9.00 do 13.00 sati je volonterski i besplatno.