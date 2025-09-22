HADŽIJA HASAN ŠEJTO IZ UGORSKOG U KRUGU PORODICE I PRIJATELJA PROSLAVIO STOTI ROĐENDAN

U petak, 19. septembra u poslijepodnevnim satima bilo je svečano i veselo u restoranu Best way u Ugorskom gdje je za Vogošćanina hadžiju Hasana Šejtu porodica organizovala proslavu stotog rođendana. Iako je napunio tačno stotinu godina Hasan je i dalje bistrog uma, primjer svakome od nas kako živjeti kao cijenjen i uvažavan otac, dedo, prijatelj i komšija. Hasan je otac vogošćanskog heroja Muje Šejte.

Hadžiju Hasana život nije mazio, ali je uprkos tome hrabro koračao kroz život suočavajući se sa svime što ga je zadesilo. Stoti rođendan je proslavio u krugu porodice i prijatelja koji izuzetno cijene i vole ovog oštroumnog čovjeka. Naša ekipa je dragom hadžiji čestitala rođendan na šta se on zahvalio i pohvalio rad naše medijske kuće.“Dobro vi radite, televizija i radio, vrlo skladno i lijepo da građani mogu sve vidjeti i čuti šta se dešava u Vogošći“, kaže Hasan Šejto i dodaje da je on dugo živio bez radija i televizije.

Porodica Šejto je sa ponosom govorila o slavljeniku, a izjavu za našu RTV je dao Hasanov unuk, Hakija Šejto. Hakija ne skriva radost jer mu je dedo dočekao stoti rođendan, kao ni zbog velikog broja prisutnih članova porodice i prijatelja koji su se skupili da proslave njegov rođendan. Među onima koji su prisustvovali proslavi je i općinski načelnik Migdad Hasanović sa roditeljima koji je rekao da mu je čast da prisustvuje ovom lijepom događaju.