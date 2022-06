HALIDA ZENIČANIN S LJUBAVLJU UREĐUJE OKRUŽENJE SVOGA DOMA

Prilikom naše posjete Halidu smo zatekli čitajući knjigu u svom skromnom ali prelijepom ambijentu. Njena porodična kuća se nalazi u ulice Tome Mandeša koja je, kako kaže, oduvijek bila ukrašena cvijećem i zelenilom. Porodica Zeničanin u ovoj kući živi od 1957.godine, a o bašti se brinula njena majka do svoje smrti. Od tada se Halida brine o ružama, koje su joj i omiljeno cvijeće. U maloj bašti osim ruža ima i drugog cvijeća ali ruže su posebne za Halidu. Još uvijek cvjetaju i one koje je njena majka zasadila prije više od pedeset godina. Ove godine posla ima i više, zbog dosta kišnih padavina, a o svemu se sama brine. Ima dosta posla oko orezivanja,košenja trave i šimšira da bi to sve izgledalo lijepo. Ljubav prema hortikulturi naslijedila je od majke i svake godine sve više vremena provodi u dvorištu doma. Osim ljubavi prema cvijeću Halida voli putovanja, druženje i pjesmu. Bila je dugogodišnja članica KUD „Vogošća“, a omiljena pjesma joj je sevdalinka. Ovu vedru i pozitivnu ženu ostavili smo da uživa u svom dvorištu uz obećanje da ćemo ponovo doći.