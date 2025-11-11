GEST DOBROTE: EDNA SEMIĆ DONIRALA KOSU DJECI OBOLJELOJ OD RAKA

Proteklog vikenda veliki broj mališana bio je prisutan u Importanne Centru gdje se održavao humanitarni događaj – akcija šišanja simboličnog naziva “Moja kosa, tvoja kosa”. Radi se o projektu Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”, koji omogućava izradu perika za djecu koaj su privremeno ili trajno pretrpjela gubitak kose.

Edna Semić, učenica Osnovne škole „Zajko Delić” odlučila je da se odrekne svog najljepšeg ukrasa tj. duge kose kako bi pomogla djeci koja se bore s teškom bolešću. Doniranjem kose za izradu perika za djecu oboljelu od raka, Edna je pokazala ne samo hrabrost, nego i veliku empatiju i razumijevanje prema onima kojima je podrška najpotrebnija.

Ova mala, ali izuzetno važna gesta izazvala je divljenje nastavnika, prijatelja i komšija, a posebno emocije među onima koji se svakodnevno bore s bolešću. Edna poručuje da joj nije bilo teško odlučiti se na ovaj korak jer, kako kaže, “ako moja kosa nekome može vratiti osmijeh, onda je to najmanje što mogu učiniti”.

Njena plemenitost je podsjetnik svima da humanost ne poznaje godine i da svaka dobra djela, ma koliko mala bila, mogu promijeniti nečiji dan, pa čak i život. Ednin primjer zaslužuje svaku pohvalu i podršku, jer iz njenog gesta izvire čista dječija ljubav i želja da učini dobro.