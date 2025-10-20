FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE U OPĆINI VOGOŠĆA ORGANIZIRALA RAZGOVOR SA GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA NA TEMU NASILJA U PORODICI I NASILJA NAD ŽENAMA

Stručni tim Centra za žene Fondacije lokalne demokratije organizira razgovor sa građanima i građankama u općinama KS, a na temu nasilja u porodici i nasilja nad ženama sa ciljem podizanja javne svijesti i informisanja o mehanizmima zaštite od nasilja u porodici.

Danas je u šalter sali Općine Vogošća Fondacija lokalne demokratije postavila info pult, baner i info materijal s ciljem da građane kroz razgovor informiše o zaštiti od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i dostupnih servisa podrške za žrtve nasilja, kao što su besplatna pravna, psihološka i socio-ekonomska podrška.

Ova aktivnost implementira se u okviru projekta “Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo – Faza IV”. Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja je koja je osnovana 1996. godine i posjeduje dugogodišnje iskustvo kao nosilac i kreator pozitivnih društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu. Saradnja s institucijama sistema ostvaruje se razvojem sistemskih rješenja, samoodrživih projekata i servisa za podršku korisnicima u oblasti ljudskih prava.