FK UNIS U NASTAVAK TAKMIČARSKE SEZONE ULAZI SA PLANOM ZADRŽATI VRH TABELE

FK Unis jedan je od najstarijih vogošćanskih sportskih kolektiva. Osnovan je davne 1948. godine. U proteklih skoro osam decenija kroz ovaj klub koji se takmičio u različitim ligama prošao je veliki broj poznatih fudbalskih imena i asova. Protekla takmičarska sezona bila je izazovna i vrlo turbulentna, početak sezone obilježila je borba za opstanak, dok je u drugom dijelu sezone FK Unis pokazo svoj puni potencijal i snagu, te sezonu završio na drugom mjestu tabe. Treba dodati i to da je tokom sezone bilo različitih igračkih promjena, tako je bilo i sa stručnim štabom, nakon odlaska trenera prvog tima, klub se okrenuo domaćim snagama, te je na tu poziciju imenovao dugogosišnjeg igrača, nekadašnjeg kapitena kluba Alena Smajića, koji će ekipu voditi i u proljetnom dijelu sezone. Trenutno je pauza, a prozivka igrača je planirana negdje oko 20. Janura ove godine, kada se kreće sa ozbiljnim pripremama za predstojeću takmičarsku sezonu, koja bi trebala početi za četrdesetak dana. Ambicija uprave je zadržati vrh tabele i dati šansu igračima iz omladinskih selekcija da rame uz rame sa starijim kolegama na terenu pokažu šta znanju.