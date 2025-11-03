FIZIČKA AKTIVNOST JE KLJUČ ZDRAVOG I SRETNOG ŽIVOTA

Savremeni način života donosi nam mnogo izazova, a stres i manjak vremena često nas udaljavaju od redovnog vježbanja. Ipak, fizička aktivnost nije samo pitanje izgleda, već i zdravlja. Trenerica Medžida Selimović, s kojom smo razgovarali o ovoj temi, naglašava da redovno kretanje ima brojne prednosti za tijelo i um.

„Fizička aktivnost poboljšava rad srca i pluća, jača mišiće i kosti, ali i pozitivno utiče na raspoloženje i smanjenje stresa. Dovoljno je i 30 minuta dnevno da se osjete benefiti,” istakla je Selimović.

Prema njenim riječima, najvažnije je pronaći aktivnost koja nam prija, bilo da je to brzo hodanje, trčanje, vožnja bicikla, aerobik, ples ili rekreativni sport. Kontinuitet i volja su presudni.

Osim fizičkih koristi, redovno vježbanje pomaže i u očuvanju mentalnog zdravlja. Trenerica Selimović posebno je istakla da fizička aktivnost treba biti sastavni dio života svih generacija, od najmlađih do starijih.

Bez obzira na godine i fizičku kondiciju, svako može pronaći način da ostane aktivan. Najvažnije je početi danas.