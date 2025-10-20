FESTIVAL KULTURNE BAŠTINE “ETNO STREET ART 6” U VOGOŠĆI

U petak, 17. oktobra 2025. godine, Vogošća je ponovo bila domaćin Festivala kulturne baštine “Etno Street Art 6”, događaja koji okuplja ljubitelje tradicije, umjetnosti i ručnog stvaralaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Festival, koji organizuje Udruženje “Sahan” povodom obilježavanja Međunarodnog dana nematerijalne kulturne baštine, ima za cilj očuvanje i promociju kulturnog naslijeđa kroz kreativnost, zajedništvo i ljubav prema tradiciji. Projekat su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta i Općina Vogošća, a prijatelji projekta su: KUD Vogošća i JU KSC Vogošća, medijski pokrovitelj RTV Vogošća.

Festival je započeo prisjećanjem na rahmetli Halida Bešlića, uz zajedničko izvođenje njegove legendarne pjesme “Romanija”. Takmičenje se odvijalo u dvije kategorije: izrada tradicionalnog priglavka sa šarom kraja iz kojeg udruženje dolazi I izrada modernog priglavka.

Učešće su uzele članice devet udruženja:

Diva (Srebrenik), ŽIR (Istočno Sarajevo), Modrački mornari – sekcija “Žene za tradiciju” (Živinice), Mali ženski kutak (Prozor), Koritnik (Breza), Fojnička žena (Fojnica), Mladost (Župča), Zumbul (Vogošća) i domaćin Sahan (Vogošća). Žiri u sastavu Svjetlana Bajić, dipl. etnolog, Azra Bečević-Šarenkapa, konzervator-savjetnik u Zemaljskom muzeju BiH, i Slobodanka Veselinović, konsultantica za ručne radove, imao je težak zadatak.

Rezultati takmičenja: Tradicionalni priglavak: Prvo mjesto: Udruženje “Koritnik” – Breza, Drugo mjesto:Udruženje “Sahan” – Vogošća, Treće mjesto: Udruženje “Zumbul” – Vogošća

Moderni priglavak: Prvo mjesto: KUD “Modrački mornari” – sekcija “Žene za tradiciju”, Drugo mjesto: Udruženje “Diva” – Srebrenik, Treće mjesto: Udruženje “Mali ženski kutak” – Prozor. Za prva mjesta dodijeljeni su ručni vez u ramu i pokloni sponzora – Pčelarstva “Maslan” i BM Logistik Vogošća, dok su za drugoplasirane i trećeplasirane obezbijeđene uramljene slike – zlatovez.

U kulturno-umjetničkom programu publika je uživala u nastupima: kraljice sevdalinke Hasibe Agić, Hamida Ragipovića – Beska, talentovane Nadže Lagumdžije, te članova horske sekcije “Zlatne godine” (Centar za zdravo starenje Vogošća), KUD-a Vogošća i Mješovitog ansambla “Nota”.

Tokom festivala, Enida Glušac je govorila o značaju Ružičastog oktobra – mjeseca borbe protiv raka dojke, pozivajući sve žene na besplatne preventivne preglede. Mladu pažnju privukla je i Esma, koja je udruženju poklonila lutku u narodnoj nošnji iz svoje radionice Esmama.