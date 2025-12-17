FARUK SELMANOVIĆ PODNIO INICIJATIVU: ŠKOLE U KS MORAJU OMOGUĆITI DŽUMA-NAMAZ UČENICIMA

Faruk Selmanović, zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) u Skupštini Kantona Sarajevo, podnio je inicijativu kojom traži od Skupštine Kantona Sarajevo da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje bez odlaganja svim školama u Kantonu dostavi jasne i precizne upute o postupanju u slučaju zahtjeva učenika da ispovijedaju svoju vjeru, posebno kada je riječ o obavljanju džuma-namaza.

„Suštinski, cilj inicijative je da se svakom učeniku omogući njegovo temeljno ljudsko pravo, zagarantovano Ustavom BiH, Ustavom Kantona Sarajevo i zakonskim propisima“, ističe Selmanović.

Selmanović naglašava da „ne postoji opravdanje da pravo na vjeru zavisi od dobre volje direktora ili nastavnika“ te očekuje hitnu reakciju i konkretne korake nadležnih institucija.