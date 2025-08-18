FARUK ARNAUT DOBITNIK ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Povodom Dana Općine Vogošća, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća uručena su priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su svojim angažmanom doprinijeli razvoju i afirmaciji lokalne zajednice. Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnice Općine Vogošća je Faruk Arnaut iz Vogošće koji je završio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Rođen je 28.03.2002. godine u Sarajevu, a završio je OŠ „Mirsad Prnjavorac“, te nakon toga upisuje Drugu gimnaziju u Sarajevu, matematičko-informatičko izborno područje. Učestvovao je na kantonalnim i federalnim takmičenjima iz fizike. Nakon završene gimnazije upisao je Prvi ciklus studija Automatike i elektronike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu akademske 2021/22. godine. Prvi ciklus studija u trajanju od tri godine završio je u roku i stekao priznanje „Zlatna značka“ Univerziteta u Sarajevu. Faruk se trenutno nalazi na prvoj godini Master studija na Politehničkom univerzitetu u Torinu.

Ova zahvalnica dodijeljena mu je kao priznanje za izuzetne rezultate koje postiže u akademskom radu, ali i za aktivno učešće u projektima i inicijativama koje promovišu obrazovanje, mlade i društvenu odgovornost.

Ovo priznanje još jednom potvrđuje da mladi ljudi iz Vogošće svojim radom, zalaganjem i uspjesima mogu biti primjer drugima.