FADIL LOJIĆ I NJEGOV SIN ADNAN IZRAĐUJU KOŠNICE VISOKOG KVALITETA

Na području Općine Vogošća svakog dana je sve više zainteresovanih za bavljenje pčelarstvom. Da bi u ovom poslu bili što uspješniji pčelari osim kvalitetnih rojeva moraju imati i košnice visokog kvaliteta. Upravo takve košnice izrađuje Fadil Lojić sa Karaule.

Fadil se već 20-ak godina bavi pčelarstvom i proizvodnjom košnica. Pomaže mu sin Adnan koji se još kao dijete zainteresovao za ovaj posao. Naša ekipa ih je zatekla na plus 35 °C kako vrijedno rade. Pojasnili su nam da drvo za košnice mora biti suho i da najčešće koriste drvo jele i smrče, a može i drvo lipe. Lojići košnice nakon sklapanja boje eko bojama tako da na kraju dobiju proizvod visokog kvaliteta.

Nedavno su učestvovali u projektu ProBIo BiH u okviru kojeg je 17 vogošćanskih pčelara dobilo košnice sa rojevima. Košnice su izradili Fadil i Adnan koji imaju samo riječi hvale za ovakve pozitivne primjere dobre prakse koji se realizuju zahvaljujući Općini Vogošća.