EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE DO KRAJA GODINE

U kontlinskim predjelima i dalje su izgledne dugotrajne magle, uz natprosječne vrijednosti temperature zraka. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 25. decembra, a ogledaće se u osjetnijem padu temperature u odnosu na trenutne vrijednosti, uz mogućnost pojave padavina.

Do 24. decembra prognozirane temperature biće nešto iznad decembarskih prosjeka. Jutra u Bosni sa vrijednostima od -1 do 4 °C, u Hercegovini od 3 do 7 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 10 °C, a u Hercegovini do 16 °C.

Od 25. decembra pa do kraja prognoznog perioda očekuju se temperature zraka u granicama prosječnih te znatno niže od trenutnih vrijednosti. Minimalne u Bosni biće od -4 do 1 °C, a u Hercegovini od 1 do 5 °C, dok će maksimalne dnevne temperature dosezati do 4 °C u Bosni i do 10 °C u Hercegovini.