ELMIRA HELAĆ – MEKIĆ PROMOVISALA NOVU KNJIGU “MILA”

Poznata književnica za djecu i učiteljica Elmira Helać – Mekić u Edukativno – kreativnom centru “Teta Pričalica” promovisala je novu knjigu Mila”.Tto je priča o ljubavi, ali i o svemu onome što nam treba da bismo rasli – nježnosti, toplini i razumijevanju. Elmira Helać-Mekić u svojoj osmoj knjizi ponovo pokazuje zašto je jedna od najvoljenijih autorica za djecu i mlade kod nas. Polaznici centra uživali su u još jednom književnom druženju sa Elmirom .