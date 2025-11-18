Naslovnica VIJESTI INFO ELMIRA HELAĆ – MEKIĆ PROMOVISALA NOVU KNJIGU “MILA”

ELMIRA HELAĆ – MEKIĆ PROMOVISALA NOVU KNJIGU “MILA”

Od
Azra Mešanović
-
20

Poznata književnica za djecu i  učiteljica Elmira Helać – Mekić u Edukativno – kreativnom centru “Teta Pričalica”  promovisala je novu knjigu Mila”.Tto  je priča o ljubavi, ali i o svemu onome što nam treba da bismo rasli – nježnosti, toplini i razumijevanju. Elmira Helać-Mekić u svojoj osmoj knjizi ponovo pokazuje zašto je jedna od najvoljenijih autorica za djecu i mlade kod nas. Polaznici centra uživali su u još jednom književnom druženju sa Elmirom .

POVEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA