EKIPA TV VOGOŠĆA POSJETILA VRTIĆ “LJILJANI”

Ekipa TV Vogošća danas je posjetila vrtić “Ljiljani”, a ovaj topli i veseli prostor dočekao nas je uz osmijehe mališana i srdačnost uposlenika. Tokom posjete, imali smo priliku zaviriti u svakodnevnicu djece, koja je ispunjena igrom, učenjem, pjesmom i kreativnim aktivnostima. Uz pomoć svojih odgajateljica, recitovali su stihove, pjevali pjesmice i plesali, pokazujući koliko uživaju u zajedničkom druženju.

Odgovorni odgajatelj u vrtiću “Ljiljani” Ajdin Muflizović ističe da je glavni cilj rada vrtića stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja u kojem se svako dijete može razvijati svojim tempom. Posebna pažnja posvećuje se kreativnim i edukativnim radionicama, razvoju motorike, socijalnih vještina te usvajanju osnovnih znanja koja će mališanima olakšati polazak u školu.

Poseban momenat bila je zajednička igra u dvorištu, gdje se kroz smijeh i zabavu vidjelo koliko su međusobno povezani i koliko uživaju u svom vrtiću.

Naša posjeta vrtiću “Ljiljani” još jednom je potvrdila koliko su ovakve ustanove značajne za razvoj djeteta – ne samo u obrazovnom smislu, već i u stvaranju lijepih sjećanja, prijateljstava i temelja za buduće školovanje.