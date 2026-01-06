EKIPA TV VOGOŠĆA U POSJETI MEKTEBU NA ORAHOVOM BRIJEGU

Ekipa TV Vogošća posjetila je mekteb na Orahovom Brijegu, koji djeluje u okviru džemata imama Ahmed ef. Serdarevića, gdje smo imali priliku osjetiti toplu i posebnu atmosferu ispunjenu dječijom radošću, znanjem i iskrenom ljubavlju prema vjeri. Vrijedni polaznici mekteba dočekali su nas s osmijehom, a svojim učenjem i ponašanjem pokazali koliko se truda ulaže u njihov vjerski odgoj i obrazovanje.

Tokom posjete, djeca su nam proučila odlomke iz Kur'ana, ilahije i dove, demonstrirajući stečeno znanje, ali i samopouzdanje koje stiču kroz redovno pohađanje mektebske nastave. Posebno je istaknuta uloga imama Ahmed ef. Serdarevića, koji s puno pažnje i posvećenosti radi s djecom, nastojeći da im mekteb bude mjesto znanja, ali i zajedništva, prijateljstva i lijepog odgoja.

Ovakve posjete potvrđuju važnost mekteba kao temelja odgoja mladih generacija, ali i značaj kontinuirane podrške roditelja, džemata i zajednice u cjelini. Mekteb na Orahovom Brijegu primjer je kako se kroz predan rad i iskren pristup mogu graditi vrijednosti koje će djecu pratiti kroz cijeli život.