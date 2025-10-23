EDIN ef. MRKULIĆ: IMAMSKA SLUŽBA NIJE POSAO NEGO MISIJA

Edin ef. Mrkulić koji već 25 godina obavlja poziv imama trenutno vrši službu u Adil-begovoj džamiji na Kobiljoj Glavi. Značajan trag je ostavio i u drugim vogošćanskim džematima. Edin Mrkulić jedan je od onih efendija koji smatraju da posao imama nije samo posao nego misija koja se radi s ljubavlju. Tokom 25 godina imamske službe postigao je mnogo, praktično pokazujući šta je islam i kako se živi.

Ono po čemu je ovaj vrijedni efendija prepoznatljiv, između ostalog, jeste da u džamiji okuplja veliki broj djece i mladih i da zajedno s njima pokazuje društvenu odgovornost, posebno u svojoj lokalnoj zajednici. Na pitanje zašto je odabrao baš ovaj poziv odgovara da je na njega veliki uticaj imalo odrastanje na Vratniku i to što je mektebsku nastavu pohađao kod Abdulgafara ef. Jukića i njegove kćerke Lamije. Sve što je naučio i što nosi u srcu Edin rado dijeli sa drugima i prenosi na nove generacije.

Edin Mrkulić je efendija blizak svojim džematlijama, a mnogi bi rekli da je i neobičan zbog svoje energije i hobija kao što je ljubav prema motorima. U svakom slučaju kolega Piknjač i ja smo uživali u razgovoru sa ef. Mrkulićem, u tišini prekrasne Adil-begove džamije, impresionirani sa koliko ljubavi i žara Edin ef. govori o svojih 25 godina rada, o ljudima, životu i vjeri.