DŽEJLA KOŽLJAK SREBRNA NA BALKANSKOM PRVENSTVU

Džejla Kožljak, članica Judo kluba Vogošća, ostvarila je izvanredan rezultat na Balkanskom prvenstvu za seniore osvojivši srebrnu medalju i tako još jednom dokazala da se rad, trud i disciplina uvijek isplate. Balkansko prvenstvo održano je u Peći.

Na ovom prestižnom takmičenju, koje okuplja najbolje judiste iz balkanskih zemalja, Džejla je pokazala veliku borbenost i sportski duh. Nakon nekoliko zahtjevnih borbi u kojima je savladala jake protivnice, uspjela je da se plasira u finale, gdje je zauzela drugo mjesto i osvojila titulu viceprvakinje Balkana.

Ovaj rezultat nije samo lični uspjeh Džejle Kožljak, već i veliki uspjeh za Judo klub Vogošća, koji već godinama ulaže u razvoj mladih sportista i promoviše sport u lokalnoj zajednici. Treneri i članovi kluba s ponosom ističu da je Džejla primjer kako se upornim radom, disciplinom i ljubavlju prema sportu mogu ostvariti vrhunski rezultati.

Njen uspjeh dodatno inspiriše mlađe članove kluba, ali i cijelu zajednicu, jer pokazuje da i sportisti iz manjih sredina mogu ostvariti velike rezultate na međunarodnoj sceni. Judo klub Vogošća i dalje će nastaviti podržavati svoje takmičare u njihovim sportskim nastojanjima, a ovakvi rezultati su potvrda da se trud i ulaganje višestruko isplate.

Čestitamo Džejli Kožljak na osvojenom 2. mjestu i želimo joj još mnogo uspjeha u narednim takmičenjima!