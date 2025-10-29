DVIJE ZLATNE MEDALJE ZA PČELARSTVO “PAŠIĆ” NA MEĐUNARODNOM SAJMU MEDA TUZLA 2025.

O kvalitetu domaćeg meda, o vrijednim rukama i poštenom radu, najbolje govore zadovoljni kupci i priznanja koja stižu kao potvrda truda i predanosti. Upravo takvo priznanje stiglo je ovih dana za Pčelarstvo “Pašić”, koje je na Međunarodnom sajmu meda u Tuzli 2025. godine osvojilo čak dvije zlatne medalje za svoje proizvode.

Zlatnim odličjima nagrađeni su:

Posavski bagremov med – prepoznatljiv po blagom i prozračnom ukusu, sa dodatkom drugih cvjetnica koje mu daju posebnu aromu i bogatstvo ukusa.

Žinovski zlatni medljikovac – šumsko-livadni med iz srca prirode, sa obronaka Konjuha i doline Krivaje, cijenjen zbog svoje hranjive vrijednosti, specifične boje i izraženog mirisa šume.

Iz Pčelarstva “Pašić” ističu da su na svoje medove izuzetno ponosni, a posebno na činjenicu da su prepoznati i od strane stručnog žirija i posjetilaca sajma.

„Kvalitet naših proizvoda rezultat je predanog, iskrenog i posvećenog rada. Naši stalni kupci i korisnici medene slasti to najbolje znaju, a sada to potvrđuju i stručnjaci”, poručuju iz Pčelarstva “Pašić”.

Ovo priznanje dolazi kao kruna dugogodišnjeg rada i truda porodice Pašić, koja pčelarstvom živi i diše. Njihovi pčelinjaci smješteni su na područjima bogatim raznolikom vegetacijom, što omogućava nastanak visokokvalitetnih vrsta meda koje se izdvajaju po ukusu, mirisu i ljekovitosti.

U njihovoj ponudi mogu se pronaći razne vrste meda, voska i drugih pčelinjih proizvoda, a svaki od njih nosi pečat prirode, tradicije i ljubavi prema poslu.

Predanost, iskrenost i ljubav prema pčelama, prirodi i ljudima vrijednosti su koje Pčelarstvo “Pašić” njeguje već godinama. Dvije zlatne medalje iz Tuzle samo su potvrda da se pravi rad i trud uvijek prepoznaju.

Čestitamo Pčelarstvu “Pašić” na velikom uspjehu i zasluženom priznanju, uz želju za još mnogo medalja i zadovoljnih kupaca!