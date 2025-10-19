DVA VICEPRVAKA ZA VICTORY NA BALKANSKOM PRVENSTVU

U periodu od 15. do 17. oktobra 2025. godine, u bugarskom gradu Dupnica, održano je Balkansko prvenstvo u taekwondou na kojem je učestvovalo skoro 800 takmičara.
Takmičari Taekwondo kluba „Victory“ su nastupili kao TIM KANTONA SARAJEVO i ostvarili su izvanredne rezultate.
Srebrne medalje i titule viceprvakinja su osvojile:
Lajla Ćebo
Amna Kobiljak
Bronzane medalje osvojili su:
Adis Husejnović
Ilma Hadrović
Emra Durmić
Merjem Mehmedović
Esad Nukić
Amina Sarač
Ekipni plasman TIMA KANTONA SARAJEVO:
Sveukupno plasman (kadeti, juniori i seniori) – 3. mjesto
Juniorska konkurencija – 2. mjesto
Kadetska konkurencija – 2. mjesto
Čestitamo takmičarima i treneru Alenu koji je predvodio ekipu.