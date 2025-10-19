DVA VICEPRVAKA ZA VICTORY NA BALKANSKOM PRVENSTVU

U periodu od 15. do 17. oktobra 2025. godine, u bugarskom gradu Dupnica, održano je Balkansko prvenstvo u taekwondou na kojem je učestvovalo skoro 800 takmičara.

Takmičari Taekwondo kluba „Victory“ su nastupili kao TIM KANTONA SARAJEVO i ostvarili su izvanredne rezultate.

Srebrne medalje i titule viceprvakinja su osvojile:

Lajla Ćebo

Amna Kobiljak

Bronzane medalje osvojili su:

Adis Husejnović

Ilma Hadrović

Emra Durmić

Merjem Mehmedović

Esad Nukić

Amina Sarač

Ekipni plasman TIMA KANTONA SARAJEVO:

Sveukupno plasman (kadeti, juniori i seniori) – 3. mjesto

Juniorska konkurencija – 2. mjesto

Kadetska konkurencija – 2. mjesto

Čestitamo takmičarima i treneru Alenu koji je predvodio ekipu.