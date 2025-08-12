DUGOTRAJNA SUŠA OSTAVLJA POSLJEDICE NA JAVNE ZELENE POVRŠINE

Bez obzira na aktivnosti i poslove koje svakodnevno obavljaju radnici KJKP „Park“ dugotrajna suša bez padavina nije ostavila traga samo u poljoprivredi nego i na javnim zelenim površinama u KS. Travnjaci, cvjetne gredice, ali i ukrasno grmlje i drveće zbog svakodnevnih visokih temperatura ne pokazuju svoju raskošnu ljepotu. Pa ipak, u Vogošći je zahvaljujući brojnim parkovima mnogo ugodnije nego u glavnom gradu BiH.

U razgovoru sa glasnogovornicom KJKP “Park” Aldijanom Hamza smo saznali da radnici ovog preduzeća svakodnevno brinu o javnim zelenim površinama, kao i to da je u preduzeću nabavljena nova mehanizacija koja će im olakšati rad.

Zelene javne površine nemaju samo estetsku ulogu, nego su neophodne i za kvalitetan zrak, očuvanje ekosistema, a osim ekološkog imaju i socijani karakter jer su parkovi mjesta za druženje, relaksaciju i odmor svih nas.