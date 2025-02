DRAGAN BURSAĆ ZA RADIO VOGOŠĆU: VUČIĆ VIŠE NI U ČIPULJIĆU NE MOŽE POBIJEDIT

Pod sloganom “Sabornost i ponos” u Banjaluci je održana svečana akademija kojom je počelo dvodnevno obilježavanje Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, koje su ove godine prvi put zajedno obilježile sjećanju na 15. februar 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak i Sretenje 1835. godine, kada je donesen Sretenjski ustav. Svečanoj akademiji u sportskoj dvorani “Borik” su pored rukovodstva entiteta Republike Srpske, predvođenog Miloradom Dodikom, prisustvovali Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije i brojna delegacija istočno od Drine. Tokom svog dvodnevnog boravka u našoj zemlji, Vučić je imao zanimljiv perfomans glumio je ozbiljnog državnika koji bdije nad Srbima gdje god da su, najboljeg prijatelja Srpske, velikodušnog donatora, zabavljača, malo i gurmana željnog domaće masne sirnice. U onom dijelu kada se namrači i zaigra ozbiljnog državnika, a kojeg ako ćemo pošteno, više ozbiljna ni djeca u Srbiji ne doživljavaju, malo je prijetio bosanskim političarima, valjda da bi izgledao važno, što, šalu na stranu vodu ne pije ni u Čipuljiću (Vučićevom rodnom selu).

Posljednja dešavanja iz Banja Luke, za naš medij u svom telefonskom javljanju prokomentarisao je Dragan Bursać, istaknuti novinar, kolumnista, čovjek britkog jezika, zdravih rezona i neko čija riječ se daleko čuje. U svom maniru, hiruški precizno objasno je razloge sastanka Vučića i Dodika: „ Banjaluka je jučer i danas bila poprište još jedne neofašističke fešte, dakle svi su imali različite razloge zašto su došli. Entitet RS je izmislio još jedan, najnoviji Dan državnosti, također nezakonit, također neustavan. Milorad Dodik pokušava jezditi na tim krilima populizma, tako da bira nove praznike, nove dane državnosti. Niko u tom entitetu ne zna kada je Dan državnosti, zato što entitet nije država,a nije ni republika. Sa druge strane Aleksandar Vučić je došao da se sakrije i da se malo odmakne od studentskih protesta i da pokuša napraviti neku novu krizu, ovaj put u BiH. Došao je takođe, da vidi sa Miloradom Dodikom koliko mu Dodik može obezbijediti autobusa botova da ih pošalje u Sremsku Mitrovicu na subotnje Vučićeve antiproteste. Tako da je to jedna transakcija u naturi, preciznije u topovskom mesu, glasačkom mesu i to je Dodik prihvatio pa i taj inat-praznik koji nema veze sa državnošću, je ponavljam entitet nije država.“ – kaže Bursać.

Dragan Bursać je prokomentarisao i Vučićeve prijetnje upućene bosanskim političarima na sljedeći način: „Dakle to je, čak nije ni suptilna prijetnja, to je otvorena prijetnja, šta bi trebalo to da znači, zamislite čovjek dolazi u BiH proziva imaginarne neprijetalje kojima poručuje da im neće dozvoliti da nekoga vrijeđaju, te da će uzvratiti!? Za šta, možda Dodikovu presudu koja se čeka ili nešto drugo ne znam. Zamislite samo da, primjerice, Komšić ili Bećirović, Prvog marta iz Beograda kažu, nećemo dozvoliti srpskim političarima da nas ponižavaju, odgovorit ćemo?! Nastao bi haos! Vučić dalje prijeti kako će se prijaviti u Čipuljiću, svom rodnom mjestu i pobijediti Sarajevo, mada je svjestan da ni u Čipuljiću ne može više ništa napraviti. Osim toga dovoljno problema ima kod svoje kuće, trebalo bi da se bavi njima.“ – rekao je danas između ostalog u svom telefonskom javljanju u program Radija Vogošća Dragan Bursać.