DOMINACIJA OK VOGOŠĆA ZA KRAJ JESENI: TITULA JESENJEG PRVAKA SUPER LIGE BIH

Utakmica XIV kola Super lige BiH između OK Vogošća i OK Student odigrana je proteklog vikenda u Sportskoj dvorani “Amel Bečković”, a naše djevojke su još jednom pokazale kvalitet i dominaciju na terenu. Susret je završen ubjedljivom pobjedom OK Vogošća rezultatom 3:0, čime je uspješno zaključena jesenja polusezona.

Ovom pobjedom OK Vogošća je zvanično postala jesenji prvak Super lige BiH, što je kruna dosadašnjeg rada, discipline i zajedništva ekipe. Tokom jesenjeg dijela prvenstva naše odbojkašice su pokazale zavidan nivo igre, borbenost i kontinuitet dobrih rezultata, potvrđujući da s pravom pripadaju samom vrhu bh. odbojke.

Treba istaći i fer i korektan nastup ekipe OK Student, koja je tokom cijele utakmice pokazala borbenost i sportski duh. I pored poraza, gošće su ostavile dobar utisak i pokazale da posjeduju potencijal za nastavak sezone.

Nakon završetka prvog dijela sezone, ekipa odlazi na kratku takmičarsku pauzu, koja će biti iskorištena za odmor, ali i pripreme za nastavak prvenstva. Čestitamo igračicama, stručnom štabu i svima koji su dali doprinos ovom velikom uspjehu, uz želju da proljetni dio sezone donese još mnogo pobjeda i razloga za slavlje.