DOBRODOŠLICA PRVAČIĆIMA – POČETAK NOVE ŠKOLSKE 2025/2026. GODINE U OŠ „PORODICE EF. RAMIĆ“

Početak školske godine jedan je od najsvečanijih trenutaka u životu svakog djeteta i porodice, a posebno za prvačiće koji po prvi put otvaraju vrata škole. Nova školska 2025/2026. godina svečano je započela i u OŠ „Porodice ef. Ramić“, gdje su mališani dočekani uz prigodan program, poklone dobrodošlice i riječi podrške.

Školska dvorišta danas su bila ispunjena uzbuđenjem, ponosom roditelja i radošću djece. Učiteljice i učitelji sa osmijehom su poveli svoje nove učenike u učionice, gdje će narednih godina učiti slova i brojeve, ali i prve lekcije o prijateljstvu, zajedništvu i odgovornosti.

Direktorica OŠ „Porodice ef. Ramić“ Aida Karić svim učenicima poželjela je sretan početak školske godine, mnogo znanja, igre i uspjeha, a prvačićima posebne čestitke na ovom velikom koraku.

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa svojim saradnicima obišao je OŠ „Porodice ef. Ramić“ i učenicima uručio prigodne poklone kao znak podrške na početku nove školske godine.

Prilikom susreta, đaci prvaci su nam pjevali pjesmice, recitovali stihove, kazali koliko su sretni zbog polaska u školu, te otkrili da su već naučili neka slova i brojeve.

Početak školovanja uvijek je trenutak koji se pamti cijeli život – prvi udžbenici, prva torba, nova prijateljstva i radoznala pitanja koja najmlađi nose sa sobom. Škole su i ove godine pokazale koliko im je stalo da djeca zakorače u učionice s osmijehom i željom za učenjem.