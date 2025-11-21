DAN TELEVIZIJE: NAJMLAĐI IZ “TETE PRIČALICE” U POSJETI TV VOGOŠĆA

Povodom Dana televizije, TV Vogošća je danas bila domaćin veselim mališanima iz Edukativno-kreativnog centra “Teta Pričalica”. Djeca su uz osmijehe i znatiželju obišla studio, režiju i druge prostorije, gdje su ih uposlenici upoznali s osnovama televizijske produkcije i pokazali im kako izgleda jedan radni dan novinara, snimatelja i voditelja. Posebno ih je oduševila prilika da stanu pred kameru i osjete čar stvaranja televizijskog sadržaja.

Kroz zanimljive priče i demonstracije, mališani su naučili koliko je timskog rada potrebno za svaku emisiju, te kako se informacije pripremaju i dolaze do gledalaca. Posjeta je protekla u živahnoj i radosnoj atmosferi, a domaćini su se potrudili da djeca ponesu lijepe uspomene i novo znanje. Ovakve aktivnosti doprinose jačanju medijske pismenosti najmlađih, ali i stvaranju pozitivnih iskustava koja će pamtiti još dugo.