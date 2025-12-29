ČLANOVI UDRUŽENJA „VOGOŠĆANI“ OBRADOVALI MALIŠANE NOVOGODIŠNJIM PAKETIĆIMA

Članovi Udruženja „Vogošćani“ i ove godine su obradovali najmlađe sugrađane organizovanom podjelom novogodišnjih paketića. U ugodnoj i veseloj atmosferi, mališani su s radošću preuzimali paketiće ispunjene slatkišima i prigodnim poklonima, koji su im dodatno uljepšali praznične dane. Ovom humanom akcijom članovi Udruženja željeli su pokazati pažnju i brigu prema djeci, ali i poslati poruku zajedništva, solidarnosti i međusobne podrške u lokalnoj zajednici. Osmijesi na dječijim licima bili su najbolja potvrda da ovakve aktivnosti imaju poseban značaj i vrijednost.