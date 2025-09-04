ČLANOVI UDRUŽENJA PATRIOTSKE LIGE VOGOŠĆA POSJETILI MAJKU HEROJA MEVLUDINA KULIĆA

Priča o herojstvu i ubistvu regruta Jugoslovenske narodne armije, rahmetli Mevludina Kulića, koje se desilo prije više od tri decenije, svake godine nas podsjeti na najteže dane agresije na susjednu Hrvatsku i BiH. Tada 19-godišnji Mevludin iz Vogošće ubijen je u Osijeku, nakon što je odbio naređenje nadređenih da puca u hrvatske civile. Ubijen je u noći 4. septembra 1991. Juče su Mevludinovu majku posjetili predstavnici Patriotske lige Vogošća .

Svaki septembar Mevludinova majka Izeta dočeka sa nemirom i tugom za svojim hrabrim, tek stasalim sinom koji je sa samo 19 godina pokazao neizmjernu hrabrost.

Izeta drhtavim glasom, ali sa ponosom priča o svom Mevludinu i dodaje da joj mnogo znače ovakve posjete i činjenica da njen sin i njegova hrabrost nisu zaboravljeni.