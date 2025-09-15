ČLANOVI UDRUŽENJA ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA VOGOŠĆA POSJETILI SREBRENICU I BRATUNAC

Koordinacioni odbor temeljnih boračkih organizacija Armije RBiH, Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH, Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, Saveza boraca FBiH i Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH svake godine prvog petka u mjesecu septembru organizuje tradicionalnu posjetu mezarju Veljaci u Bratuncu i Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici.

Ova posjeta ima za cilj odavanje počasti žrtvama genocida i njegovanje sjećanja na nevino i brutalno ubijene Bošnjake u genocidu u Srebrenici u julu ‘95.godine. Kada Balta, predsjednica Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca Općine Vogošća kaže da je veliki broj članova pokazao interes za posjetu Bratuncu i Srebrenici.