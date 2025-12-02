ČLANOVI UDRUŽENJA „OAZA“ BORAVILI U PRELIJEPOM AMBIJENTU PLANINARSKOG DOMA „MOTKA“

Udruženje “Oaza” prepoznalo je potrebu i značaj za uključivanjem svojih članova, osoba sa intelektualnim teškoćama u aktivnosti kojima je cilj zaštita prirodnih resursa. Nedavno su članovi Oaze boravili u prelijepom ambijentu planinarskog doma Motka gdje su proveli vrijeme učeći o sadnji drvaća, prirodi i važnosti da zajedno brinemo o našem okruženju. Aktivnost je podržana od strane Ministarstva privrede KS i Općine Vogošća.