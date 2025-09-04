ČLANOVI KUD “VOGOŠĆA” OSVOJILI PRVO MJESTO NA FESTIVALU U SRBIJI

Članovi KUD “Vogošća” su tokom protekle sedmice boravili na kratkoj turneji u Subotici, u susjednoj Srbiji. Na Interetno festivalu takmičarskog karaktera vogošćanski čuvari tradicije i običaja su sa igrama iz Krajine zablistali i osvojili prvo mjesto. U razgovoru sa Vedadom Smajlovićem, dugogodišnjim članom KUD “Vogošća” smo saznali da su se ozbiljno pripremali za ovu turneju i nastupe koji su ih očekivali.

Sigurni u sebe na sceni su izazvali oduševljenje publike i dostojno predstavili svoju Vogošću i Bosnu i Hercegovinu. Nakon povratka u Vogošću nastavili su sa redovnim probama i pripremom za nove nastupe.