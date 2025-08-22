ČLANOVI KUD “VOGOŠĆA” ČUVAJU TRADICIJU OD ZABORAVA

Folklor je važan dio kulture svakog naroda, a karakterišu ga narodne igre i pjesme, narodne nošnje i običaji. Folkloraši širom svijeta sutra 23. Augusta obilježavaju svoj dan – Svjetski dan folklora. Folklor je živa priča koja nas povezuje s našom prošlošću, ali nas vodi i u budućnost čuvajući raznolikost i bogatstvo.

Značajno je to što se Vogošća može pohvaliti činjenicom da ima veliki broj članova Kulturno umjetničkog društva „Vogošća“ , a danas je i prilika da se ukaže na njegov značaj.

Kulturno – umjetničko društvo Vogošća je u prošloj godini obilježilo 76 godina postojanja tokom kojih je prolazilo kroz različite faze i izazove, ali entuzijasta i onih koji žele biti dio ove lijepe priče nikad nije nedostajalo. Na samom kraju godine održali su tradicionalni koncert pod nazivom “Ono nešto naše” na kojem su nastupili svi ansambli pred mnogobrojnom publikom.

Tokom prošle godine članovi KUD “Vogošća” su nastupali pred vogošćanskom publikom, širom BiH, a učestvovali su i na dvije turneje, u Makedoniji i u Crnoj Gori. Bila je ovo prilika da predstave bogatu bh tradiciju, običaje, nošnje, igre i pjesme. Veliki broj mladih zainteresovan je a članstvo u KUD-u.

Pjesma, ples, nošnje, kulturna baština, običaji, nastupi, putovanja i brojna prijateljstva – sve je to dio folklora. Svim članovima Kulturno umjetničkog društva „Vogošća“ čestitamo njihov dan.