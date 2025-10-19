ČLANOVI JUDO KLUBA “VOGOŠĆA” USPJEŠNI NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU „KUP UNA 2025“

Jučer su članovi Judo kluba “Vogošća” uzeli učešće na Međunarodnom takmičenju pod nazivom „Kup Una 2025“.
Zlatne medalje osvojili su:
Čengić Emir U9 -26 zlato
Ahmetagić Adna U13 -36 zlato
Vražalica Hatidža U13 -48 zlato
Muratović Eren U9 -34 zlato
Čengić Nedim U11 -30 zlato i pehar
Srebrne medalje pripale su:
Tulić Abdullahu U11 -46 srebro
Čengić Amni U9 -22 srebro
Bronzane medalje osvojili su:
Ganić Emir U11 -46 bronza
Ganić Adian U11 -42 bronza
Tarik Zulić U13 -55 bronza
Također, zauzeli su prvo mjesto ekipno za U11 uzrasnu kategoriju.