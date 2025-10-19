Naslovnica VIJESTI ČLANOVI JUDO KLUBA “VOGOŠĆA” USPJEŠNI NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU „KUP UNA 2025“

ČLANOVI JUDO KLUBA “VOGOŠĆA” USPJEŠNI NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU „KUP UNA 2025“

Jučer su članovi Judo kluba “Vogošća” uzeli učešće na Međunarodnom takmičenju pod nazivom „Kup Una 2025“.

Zlatne medalje osvojili su:

Čengić Emir U9 -26 zlato

Ahmetagić Adna U13 -36 zlato

Vražalica Hatidža U13 -48 zlato

Muratović Eren U9 -34 zlato

Čengić Nedim U11 -30 zlato i pehar

 

Srebrne medalje pripale su:

Tulić Abdullahu U11 -46 srebro

Čengić Amni U9 -22 srebro

 

Bronzane medalje osvojili su:

Ganić Emir U11 -46 bronza

Ganić Adian U11 -42 bronza

Tarik Zulić U13 -55 bronza

 

Također, zauzeli su prvo mjesto ekipno za U11 uzrasnu kategoriju.

