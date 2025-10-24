ČLANOVI JUDO KLUBA „VOGOŠĆA” PRIREDILI SVEČANI DOČEK ZA DŽEJLU KOŽLJAK KOJA JE NA BALKANSKOM PRVENSTVU U ALBANIJI OSVOJILA ZLATO

U prostorijama Sportske dvorane „Amel Bečković“ članovi Judo kluba „Vogošća” upriličili su svečani doček za Džejlu Kožljak, osvajačicu zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu koje je održano u Albaniji. Džejla je u izuzetno jakoj konkurenciji mladih džudistkinja iz cijelog regiona briljirala u kategoriji U23 do -63 kilograma, osvojivši zasluženo prvo mjesto i time donijela još jedno priznanje svom klubu i općini Vogošća.

Na dočeku su prisustvovali članovi kluba, treneri, porodica i prijatelji koji su s ponosom čestitali Džejli na izvanrednom uspjehu. Posebne riječi pohvale uputio je i trener Judo kluba „Vogošća” Admir Vražalica koji je istakao da je Džejla kroz predan rad, disciplinu i upornost dokazala da se vrhunski rezultati mogu postići i uz mnogo odricanja.

„Ovo zlato nije samo moj uspjeh, nego uspjeh cijelog kluba. Hvala mom treneru, timu i porodici na podršci – bez njih ovo ne bi bilo moguće”, kazala je Džejla, ne krijući emocije i ponos. Ovim rezultatom Džejla je još jednom potvrdila da je jedna od najperspektivnijih mladih sportistkinja u našoj općini, a njen primjer pokazuje koliko su važni ulaganje u mlade talente i kontinuiran rad sportskih kolektiva poput Judo kluba „Vogošća”.

Članovi i uprava kluba poručili su da će nastaviti podržavati mlade sportiste i stvarati uslove za postizanje novih uspjeha, te su izrazili nadu da će Džejlina medalja biti motivacija i drugim članovima da nastave trenirati s još više volje i entuzijazma.

Judo klub „Vogošća” još jednom je pokazao da je pravi rasadnik sportskih talenata, a Džejla Kožljak simbol predanosti, borbenosti i uspjeha koji nadahnjuje sve ljubitelje sporta.