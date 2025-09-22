ČLANOVI AK „VOGOŠĆA“ USPJEŠNI NA MEĐUNARODNOM ATLETSKOM MITINGU U ČITLUKU

Protekle subote održan je međunarodni atletski miting u Čitluku, gdje je Atletski klub “Vogošća” predstavljalo 23 takmičara uzrasta od 2009. do 2018. godišta. Ekipa je i ove godine pokazala jaku borbenost sa ukupno osvojenih 12 medalja.

Zlatne medalje su osvojili:

Selsebil Sinanović – 600m djevojčice

Damian Slavuljica – 600m dječaci

Esma Išerić – 600m pionirke

Nejra Adrović – 600m cicibanke

Almir Osmanović – 60m dječaci

Almir Osmanović – 300m dječaci

Srebrene medalje osvojili su sljedeći takmičari:

Nedžib Šehić – 60m mlađi juniori

Hana Durak – 600m cicibanke

Dalal Matanović – 60m cicibanke

Amar Hodžić – kugla 4kg dječaci

Nedim Sačić – 600m cicibani

I bronzanu medalju je uzela:

Lorena Panjeta – 300m djevojčice.

Čestitamo svim takmičara koji su pokazali istrajnost u jakoj konkurenciji, a posebno osvajačima medalja za ostvarene rezultate.