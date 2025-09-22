ČLANOVI AK „VOGOŠĆA“ USPJEŠNI NA MEĐUNARODNOM ATLETSKOM MITINGU U ČITLUKU

Protekle subote održan je međunarodni atletski miting u Čitluku, gdje je Atletski klub “Vogošća” predstavljalo 23 takmičara uzrasta od 2009. do 2018. godišta. Ekipa je i ove godine pokazala jaku borbenost sa ukupno osvojenih 12 medalja.
Zlatne medalje su osvojili:
Selsebil Sinanović – 600m djevojčice
Damian Slavuljica – 600m dječaci
Esma Išerić – 600m pionirke
Nejra Adrović – 600m cicibanke
Almir Osmanović – 60m dječaci
Almir Osmanović – 300m dječaci
Srebrene medalje osvojili su sljedeći takmičari:
Nedžib Šehić – 60m mlađi juniori
Hana Durak – 600m cicibanke
Dalal Matanović – 60m cicibanke
Amar Hodžić – kugla 4kg dječaci
Nedim Sačić – 600m cicibani
I bronzanu medalju je uzela:
Lorena Panjeta – 300m djevojčice.
Čestitamo svim takmičara koji su pokazali istrajnost u jakoj konkurenciji, a posebno osvajačima medalja za ostvarene rezultate.