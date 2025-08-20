ČLANICE UDRUŽENJA ŽENA “ZUMBUL” NA SAJMU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U TUTINU

Članice Udruženja žena “Zumbul” iz Vogošće imale su čast da posjete Sajam ženskog poduzetništva koji je u proteklom periodu održan u Tutinu. Ovaj događaj okupio je veliki broj žena poduzetnica, kreativki i zaljubljenica u ručni rad i stvaralaštvo, koje su imale priliku da predstave svoje proizvode, ideje i poslovne inicijative. Posjetioci sajma pokazali su veliko interesovanje, a posebno su istakli kvalitet i originalnost žena.

Posjeta ovom sajmu za pomenuto udruženje je imala višestruki značaj – članice su se povezale sa drugim udruženjima i poduzetnicama, razmijenile iskustva i ideje, te dobile novu motivaciju za dalji rad. Predsjednica Udruženja žena “Zumbul” Sanela Karić naglasila je da ovakvi događaji doprinose jačanju uloge žene u društvu, poticanju ekonomskog osnaživanja i stvaranju novih prilika za saradnju. Također, izrazila je zahvalnost organizatorima na gostoprimstvu i podršci, te istakle da je svako ovakvo iskustvo dragocjeno za njihov rad i buduće projekte.

Sajam ženskog poduzetništva u Tutinu još jednom je potvrdio da je ženska snaga, kreativnost i upornost neiscrpan izvor ideja i inovacija, a posjeta članica Udruženja žena “Zumbul” pokazuje da žene iz naše zajednice hrabro i uspješno koračaju tim putem.