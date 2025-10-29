ČLANICE REKREATIVNOG ANSAMBLA KUD-A VOGOŠĆA UČESTVUJU NA 5. MEĐUNARODNOJ SMOTRI VETERANA I REKREATIVACA

U Kulturno umjetničkom društvu Vogošća skoro dvije godine oformljen je rekreativni ansambl kojeg vodi dugogodišnja članica KUD-a Vogošća, Erna Menzilović. U rad ansambla uključene su žene iz Vogošće koje žele naučiti različite tradicionalne plesove, naučiti njihove korake i ritmove. Sve su to sadašnje članice postigle za kratak period rada, naučile mnogo a osim toga već su imale i nekoliko nastupa. Trenutno se pripremaju za nastup na 5. Međunarodnoj smotri veterana i rekreativaca koja će biti održana 1. novembra na Ilidži. Podrška im mnogo znači pa pozivaju sve da dođu i podrže ih ali i druga društva koja učestvuju.

Na svim nastupima dostojansveno su predstavile tradiciju ali i KUD Vogošća i Općinu Vogošća.

Druženje, putovanja, čuvanje tradicije od zaborava, nastupi, saradnja sa drugim društvima te mnoge druge akcije su moto članica rekreativnog ansambla KUD-a Vogošća.