ČLANICE REKREATIVNOG ANSAMBLA KUD-A VOGOŠĆA UČESTVUJU NA 5. MEĐUNARODNOJ SMOTRI VETERANA I REKREATIVACA

Od
Azra Mešanović
-
20

U Kulturno umjetničkom društvu Vogošća skoro dvije godine oformljen je rekreativni ansambl  kojeg vodi dugogodišnja članica KUD-a  Vogošća, Erna Menzilović.  U rad ansambla  uključene su žene iz Vogošće  koje žele naučiti   različite tradicionalne  plesove, naučiti njihove korake i ritmove.  Sve su to sadašnje članice postigle za kratak period rada, naučile mnogo a osim toga već su imale i nekoliko nastupa.  Trenutno se pripremaju za nastup na 5. Međunarodnoj smotri veterana i rekreativaca koja će biti održana 1. novembra na Ilidži. Podrška im mnogo znači pa pozivaju sve da dođu i podrže ih ali i druga društva koja učestvuju.

Na svim nastupima dostojansveno su predstavile tradiciju ali i  KUD Vogošća i Općinu Vogošća.

Druženje, putovanja, čuvanje tradicije od zaborava, nastupi, saradnja sa drugim društvima te mnoge druge akcije su moto članica rekreativnog ansambla KUD-a Vogošća.

 

