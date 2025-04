ČLANICA TAEKWONDO KLUBA “VICTORY” LAJLA ĆEBO UČESTVUJE NA EYOF-u

Taekwondo klub “VICTORY” Vogošća ponosno najavljuje nastup naše Lajle na prestižnom Evropskom Olimpijskom festivalu mladih u Skoplju, Makedonija! Naša juniorska takmičarka u kategoriji plus 63 kg, Lajla Ćebo, spremna je da pokaže sav svoj talenat, snagu i disciplinu koju je vrijedno gradila kroz godine treninga.

EYOF je jedinstven događaj koji okuplja najbolje mlade sportiste iz svih krajeva svijeta, a naš klub je izuzetno ponosan što ima priliku biti dio ove svjetske sportske manifestacije. Lajla Ćebo je kroz posvećenost, naporan rad i strast prema taekwondou zaslužila svoje mjesto među vrhunskim sportistima.

Njeni trenuci posvećenosti i treniranja u klubu dovele su je do ovog velikog trenutka, a sve to uz podršku stručnog trenerskog tima koji je vjerovao u njen potencijal i neprestano je motivisao da dostigne nove visine. Lajla Ćebo je spremna da predstavi ne samo sebe, već i sve vrijednosti koje taekwondo nosi, a to su: poštovanje, hrabrost, upornost i želju za napretkom, svoj klub, općinu i državu!

Nastup na EYOF-u je samo početak. Iako je pred njom velika konkurencija, vjerujemo da će pokazati srčanost i odlučnost koja je vodi do velikih uspjeha. Držimo palčeve i vjerujemo da ćemo se ponositi njenim nastupom!

Ovaj trenutak je dokaz da rad, strast i disciplina donose rezultate i otvaraju vrata velikih prilika.