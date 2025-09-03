ČLANICA OK „VOGOŠĆA” ADNA KURBAGIĆ DOBITNICA ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

U okviru obilježavanja Dana Općine Vogošća, među nagrađenima za poseban doprinos u oblasti sporta našla se i mlada sportistkinja, članica Odbojkaškog kluba „Vogošća” Adna Kurbagić. Adna je rođena 07.02.2005. godine u Sarajevu, a živi u Vogošći i odbojkom se aktivno bavi od 2011. godine. Svoje prve odbojkaške korake započela je u OK „Vogošća“.

Adna se svojim angažmanom, zalaganjem i uspjesima istakla kao primjer kako ljubav prema sportu, redovan rad i disciplina dovode do odličnih rezultata. Odbojka nije samo igra – ona razvija timski duh, izdržljivost i upornost, a upravo te osobine Adna svakodnevno pokazuje, kako na treninzima, tako i na utakmicama.

Ovo priznanje je potvrda njenog dosadašnjeg rada, ali i motivacija za daljnje uspjehe, kako na kantonalnom i federalnom nivou, tako i u budućnosti na još višim takmičarskim rangovima. Općina Vogošća kroz ovakve geste želi pokazati da prepoznaje mlade talente i ulaže u promociju sporta i zdravog načina života.

Čestitamo Adni Kurbagić na ovom vrijednom priznanju, uz želju da i dalje ostvaruje sjajne rezultate i na najbolji način predstavlja svoj klub i općinu!