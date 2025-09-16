CK VOGOŠĆA ORGANIZOVAO PREDAVANJE POVODOM SVJETSKOG DANA PRVE POMOĆI

Juče je u prostorijama Crvenog križa Općine Vogošća održano predavanje povodom obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći. Predavač, dr. Lejla Bačić koja je zaposlena u DZ Vogošća na odjelu porodične medicine je govorila o važnosti znanja u pružanju prve pomoći u hitnim situacijama. Predavanju su prisustvovale i dvije certificirane gerontodomaćice koje su prošle obuku iz prve pomoći.

Gerontodomaćice svakodnevno rade s starim i oboljelim osobama tako da im je bilo neophodno da prođu obuku iz pružanja prve pomoći. Do sada nisu imale situacije da to znanje i primjene, ali svakako sigurnije obavljaju dnevne poslove i zadatke nakon završene obuke.

Ajša Abazovski, sekretar vogošćanskog CK kaže da posebnu pažnju poklanjaju stalnoj edukaciji volontera, o načinima pružanja prve pomoći, bilo da se radi o kućnim povredama ili povredama koje su nastale u slučaju saobraćajnih nezgoda.