ŠKOLSKI PRIBOR IZMEĐU POTREBE I LUKSUZA: RODITELJI BIRAJU IZMEĐU KVALITETE I CIJENE

Sa dolaskom septembra, u domovima širom naše zajednice vladaju užurbane pripreme za novu školsku godinu. Djeca s nestrpljenjem biraju nove torbe, olovke, bojice, sveske i sve ono što će im biti svakodnevni pratitelji u učionici. Kupovina školskog pribora nije samo praktična obaveza, već i posebna prilika da se učenici motivišu i da im se ulije osjećaj odgovornosti prema školi i učenju.

U našim knjižarama i tržnim centrima i danas su velike gužve jer je potrebno kupiti ruksake, sveske i potreban školski pribor. Cijene slične kao prošlogodišnje zavisno od proizvođača i kvaliteta.

Roditelji nastoje obezbijediti sve što je potrebno kako bi njihova djeca u školu krenula spremna i sigurna. Osim osnovnog pribora, pažnja se sve više posvećuje i pravilnom odabiru torbi, kvalitetnih svesaka, ali i pribora koji podstiče kreativnost. Djeca, ipak, uživaju u izboru motiva i boja koje će pratiti njihov školski dan, a to im daje dodatnu radost i motivaciju.

Neka nova školska godina bude ispunjena uspjesima, druženjem i lijepim trenucima u učionici, a uredno pripremljen školski pribor svakako će biti prvi korak ka tome.