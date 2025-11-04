CENTAR ZA RANI RAST I RAZVOJ U VOGOŠĆI POMAŽE U RANOJ IDENTIFIKACIJI DJECE U RIZIKU OD RAZVOJNIH POTEŠKOĆA

Centar za rani razvoj i rast u Vogošći jedan je od 10 centara u Bosni i Hercegovini koje finansira EU, a koje je uspostavio UNICEF koji će pomoći u ranoj identifikaciji djece u riziku od razvojnih poteškoća, te obezbijediti ranu intervenciju. U centru na Rosuljama uposlenici pružaju podršku djeci da se osjećaju sigurno i dobiju neophodnu podršku, a također blisko sarađuju i s roditeljima.

Zdravstvene službe u sektoru primarne zdravstvene zaštite su prva tačka kontakta djece uzrasta 0-6 godina sa javnim sistemom i treba da služi kao referentna tačka za druge javne službe. Zdravstveni sistem ima jedinstven i najveći potencijal da identifikuje djecu u riziku razvojnih poteškoća i podrži ranu intervenciju u djetinjstvu.