CENTAR ZA KOMUNALNE USLUGE NASTAVLJA SA RADOM

Od ponedjeljka 12.09.2022.godine Centar za komunalne usluge u općini Vogošća nastavlja sa radom. Pružanje usluga u ovom Centru bilo je prekinuto izvjesno vrijeme usljed jednostranog prekida ugovora od strane zaštitarske firme koja je obezbjeđivala prostor centra. Budući da propisi nalažu da ustanove ovakvog tipa ne mogu raditi bez fizičkog obezbjeđenja pristupilo se traženju novog pružaoca usluga obezbjeđenja. Nakon provedene procedure javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača stekli su se uslovi da Centar za komunalne usluge obnovi svoj rad.

Centar će biti na raspolaganju građanima u poznatim terminima, odnosno svakog dana od 8 do 16 sati uz polusatnu pauzu od 10 i 30 do 11 sati. Četvrtkom će Centar raditi od 8 do 18 sati. Izuzetak od ovog radnog vremena jesu šalteri firmi „Sarajevogas“ i „BAGS“ čije će usluge građani moći koristiti utorkom i četvrtkom dok će usluge preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i „Rad“ moći koristiti svakog radnog dana.

(PREUZETO SA ZVANIČNE STRANICE OPĆINE VOGOŠĆA)