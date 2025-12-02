Naslovnica VIJESTI BRIGA O ŽIVOTINJAMA TOKOM HLADNIH DANA

BRIGA O ŽIVOTINJAMA TOKOM HLADNIH DANA

Period od decembra do marta posebno je izazovan za životinje koje žive na ulici. Nedostatak hrane i vode, niske temperature i svakodnevna izloženost bolestima predstavljaju veliku opasnost za njihovo zdravlje. Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost brige o napuštenim životinjama, posebno kroz obezbjeđivanje skloništa, hrane i tople vode. Hladnoća nije jedini problem – u zimskim mjesecima životinje teško pronalaze i osnovni obrok, a najugroženije su one koje su ostale bez vlasnika.

Apeluje se na sve građane da životinjama omoguće pristup hrani i posudi s toplom vodom postavljenoj na zaklonjenom mjestu, kako bi im barem malo olakšali dane. Ako razmišljate o nabavci kućnog ljubimca, zima je idealno vrijeme da pružite dom nekoj napuštenoj životinji – time štedite novac, ali prije svega darujete novi život. Dani pred nama prilika su da pokažemo humanost, jer uz malo truda možemo učiniti mnogo za one kojima je pomoć najpotrebnija.

 

