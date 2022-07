BOKSER RASIM SELIMOVIĆ DOBITNIK ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Mladi Rasim Selimović dobitnik je zahvalnice Općine Vogošća za rezultate ostvarene u boksu. Rođen 23.04.2003.godine u Sarajevu, mještanin naselja Svrake, uspješan i perspektivan bokser. U proteklim godinama predstavljao je Općinu Vogošća na najbolji način. Posjeduje vještine sjajnog sportiste odgovoran, komunikativan, sklonost timskom radu. Pored sportskih aktivnosti član je OU udruženja “Aktiva 2014”, te samim tim doprinosi boljem društvenom okruženju svojim volonterskim radom.

Rasim svakodnevno trenira i čeka protivnika za profesionalni meč. Presretan je što je javnost prepoznala baš njega i što je dobio zahvalnicu Općine Vogošća. Kako je istakao u budućnosti će se truditi da bude još bolji, čekajući protivnika za svoj prvi zvanični profesionalni bokserski meč. Najznačajnija priznanja su mu: Državni prvak u boksu, juniori, do 66 kg, 2018. godine, Prvo mjesto na Pojedinačnom prvenstvu FBiH 2018.godine, Međunarodni bokserski turnir “Mustafa Hajrulahović-Talijan” osvojeno I mjesto, 2018. godine, Državni prvak u boksu, juniori, do 66 kg, 2019. godine i Državni prvak na Prvenstvu za mlade BiH do 80 kg, 2021. godine.