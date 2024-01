BITI VATROGASAC ZNAČI – BITI SPREMAN POMOĆI KADA JE TO POTREBNO

Ako bismo u jednoj rečenici htjeli opisati zanimanje vatrogasac, onda bi se to moglo reći ovako: „Biti spreman pomoći, kada god je to potrebno ne razmišljajući o vlastitom životu – to znači biti vatrogasac!“. Osim hrabrosti i fizičke spreme potrebna je i završena škola tehničkog smjera. Što se tiče ispostave u Vogošći, raspolaže dovoljnim brojem uposlenika i adekvatnom vatrogasnom opremom.

Broj na koji se javljaju je najjednostavniji mogući: 123. Vatrogasci dežuraju 24 sata dnevno i idu tamo gdje je potrebno, kako bi spasili šta se može spasiti. Kao što je već poznato u Vogošći osim PVJ ispostava Vogošća, djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Vogošća. Vatrogasci svoj život posvećuju zaštiti života i imovine. Jednima je ta predanost u obliku nebrojenih sati volontiranja tokom godina, drugima su to nesebične godine profesionalnog rada. I jedni i drugi najvećom nagradom doživljavaju uspješno obavljen posao.

Osim gašenja požara, vatrogasci su po potrebi angožavani i na drugim tehničkim intervencijama koje su takođe u domenu spašavanja imovine i ljudi, što je posebno izraženo u vrijeme proglašenja vanrednih stanja.