BAJKOVITI SVIJET PISCA FAHRUDINA KUČUKA KOD TETE PRIČALICE

U okviru oktobra mjeseca knjige sa najmlađim vogošćanima družio se poznati književnik za djecu Fahrudin Kučuk. On je mališanima predstavio svoju knjigu „Vilenjakovo pero: Bajke iz mog dvorišta“.

Djeca su aktivno učestvovala u susretu otkrivajući autoru šta čitaju, sta vole, sta znaju i tako redom. Mališani su nam otkrili da rado čitaju Vilenjakovo pero, jer kako kažu polaznici ovog centra to je njihov pisac. Lidija Sejdinović, ističe da na ovaj način djecu uvodi u svijet književnosti. Ovaj događaj je bio još jedna prilika da vogošćanski mališani unaprijede ljubav prema čitanju i pisanju, unaprijede svoje kulturne sklonosti, te da im se ponude uzori koji će oplemeniti njihovo odrastanje.

Fahrudin Kučuk je jedan od najvažnijih bosanskih pisaca za djecu, autor mnogo slikovnica, pjesama i pozorišnih predstava, te direktor Festivala dječije umjetnosti (FEDU).