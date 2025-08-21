U organizaciji Atletskog saveza Kantona Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta KS u proteklom periodu organizovan je Atletski kamp Boračko jezero 2025. Ovo je već četvrta godina kako savez organizuje ovakav vid druženja i priprema mladih takmičara za predstojeći nastavak sezone. Na ovogodišnjem kampu učestvovala su 34 atletičara i atletičarke, uzrasta od 2009. do 2013. godišta, iz četiri atletska kluba AK”Sarajevo”, AK”Bosna”, AK”Ilijaš” i AK”Vogošća”, a pod vodstvom trenera Mirze Bektića, Adija Čizme i Amele Prnjavorac i pomoćne trenerice Džejle Baždar.

Boravak na kampu bio je usmjeren na jačanje fizičke pripreme, razvijanje takmičarskog duha i timskog zajedništva, a istovremeno je pružio mladim sportistima priliku da se povežu, steknu nova prijateljstva i dodatnu motivaciju za predstojeća takmičenja. Kamp je bio osmišljen tako da mladim atletičarima pruži sve ono što je potrebno za dalji razvoj – od stručnih treninga i kondicionih vježbi, do predavanja o pravilnoj ishrani, regeneraciji i pripremi za takmičenja.

Treninzi su se odvijali u prirodnom okruženju, što je učesnicima omogućilo da pored fizičke spremnosti osjete i dobrobit boravka na čistom zraku i u zdravom okruženju. Posebna pažnja bila je posvećena usavršavanju tehnike trčanja, izdržljivosti i razvijanju takmičarskog duha, dok su zajedničke radionice i aktivnosti dodatno doprinosile stvaranju pozitivne atmosfere.

Iz Atletskog kluba Vogošća poručuju da su izuzetno zadovoljni uspjehom kampa i angažmanom svih učesnika, te ističu da će ovakva okupljanja postati važan segment u radu kluba, jer donose višestruke koristi – kako u sportskom, tako i u odgojnom i društvenom smislu.