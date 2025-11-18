ATLETIKA SVE POPULARNIJA U VOGOŠĆI

U subotu, 15.11.2025. godine održan je atletski miting u Dubrovniku pod nazivom “7. Otvoreno prvenstvo Dubrovnik u atletici”. Na takmičenju je učestvovalo preko 700 takmičara iz 5 zemalja iz okruženja. AK “Vogošća” predstavljala su 22 člana i ostvarili su odlične rezultate u jakoj konkurenciji u svim atletskim disciplinama.

Ukupno su osvojili 8 medalja, a od toga su: 4 zlatne, 3 srebrene i 1 bronzana. Zlatne medalje su osvojili: Davud Bijedić u bacanju vortexa, Amar Hodžić u bacanju kugle, Durak Hana na 200m, Selsebil Sinanović na 800m. Srebrene medalje su osvojili: Almir Osmanović na 100m, Nejra Adrović na 600m i Damian Slavuljica na 800m. Bronzanu medalju je osvojio:Tarik Durak u bacanju kugle. Vogošćanske atletičare u decembru očekuje učešće na Međunarodnom mitingu u Srbiji, u Beogradu.